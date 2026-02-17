【アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver.】 受注期間：2月17日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：27,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「アンジェラ バルザック 10th Anniversary Ver.」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は27,800円。 本製品は、映画「楽園追放 -Expelled from Paradise-」より、ディӦ