ミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケートのペア・フリーが2月16日（日本時間17日）に行われ、木原龍一選手（33）・三浦璃来選手（24）の「りくりゅう」ペアが、世界歴代最高点の158.13点で金メダルを獲得した。同種目では日本勢初の快挙だ。【画像】「引退後の人生を思い切り楽しむ高橋成美さん」と「りくりゅうペアの美しい笑顔」この歴史的瞬間をテレビ解説者として涙ながらに見守っていたのが、かつて木原選手と