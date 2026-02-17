◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人-ロッテ（17日、沖縄・那覇）巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手がロッテとの練習試合に先発登板。対外試合デビューのこの日は、2回無失点の好投を見せました。沖縄出身の山城投手は、セルラースタジアム那覇のマウンドへ。受けるキャッチャーは同じく沖縄出身の大城卓三選手です。先頭打者として迎えたロッテ・郄部瑛斗選手には、力強いストレートを投げ込