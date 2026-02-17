宇都宮市にあるトレーディングカードの販売店で、人気アニメの偽のカードを買い取らせ、商標権を侵害したとして35歳の会社員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、栃木県鹿沼市の会社員・安西皐太郎容疑者（35）です。安西容疑者は去年、人気アニメ「ワンピース」の偽のトレーディングカードを宇都宮市のカード販売店に買い取らせ、商標権を侵害した疑いがもたれています。警察によりますと、安西容疑者は、偽のトレーディングカ