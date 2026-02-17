お笑いタレント・みなみかわ（43）が16日、テレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THEW」で優勝したお笑いコンビ・ニッチェのネタについて「パクリ」と主張した芸人を暴露した。今回はお見送りしんいちらが、クイズ形式でお笑い芸人みなみかわを深掘りする企画を実施。「みなみかわが持っている最新のゴシップは？」というお題で、しんいちは「THEWのあのネタはパ