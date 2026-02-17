キリンホールディングス（ＨＤ）傘下のメルシャンは１７日、ワイン「フロンテラスパークリングロゼ缶」「フロンテラアイスロゼローズ缶」「フロンテラロゼ」の３商品を自主回収すると発表した。国内で認められていない食品添加物の使用が判明したため。これまでに健康被害は確認されていないという。３商品は２０２４年以降に販売された。累計出荷本数は約６２万本で、現時点で流通しているのは約４万本と見込ま