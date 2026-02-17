「侍ジャパン強化合宿」（１７日、宮崎）俳優の渡辺謙（６６）が視察に訪れ、サングラス姿で熱視線を送った。大の虎党として知られる渡辺は、グラウンドで阪神の選手を続々と激励。森下翔太外野手と談笑し、ガッチリ握手を交わした。また、佐藤輝明内野手とは笑顔で記念撮影。坂本誠志郎捕手も渡辺のもとへあいさつに訪れ、言葉を交わした。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、米動画配信大手のＮｅｔｆ