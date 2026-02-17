■MLB ロッキーズキャンプ（日本時間17日、米・アリゾナ州）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ロッキーズの菅野智之（36）が日本時間17日、アリゾナ州スコッツデールでWBC前最後のキャンプに参加した。ライブBPではマウンドに上がり、右打者1人、左打者2人の延べ6人と対戦。正捕手のH.グッドマン（26）を相手に21球を投げ、三振1、四球1、ゴロアウト4。安定した投球を見