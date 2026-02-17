ちょっとした空き時間に取り組める「ひらがなクイズ」！今回は日常生活で使う言葉から、あまりなじみのない言葉まで、少し難易度が高めかもしれません。我こそは！ という人はぜひ挑戦してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んほ□□いこ□□いヒント：そんな日が長く続いちゃうと憂うつになっちゃうかも？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うて正解は「うてん」「