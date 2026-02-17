広島-楽天戦楽天の佐藤直樹外野手が17日、広島との練習試合に「1番・中堅」で先発出場。初回先頭の第1打席で初球ホームランの離れ業をやってのけた。場内はどよめきが起きた。いきなりの先制パンチだ。高太一投手が初球に投げ込んだ直球を完璧に振り抜いた。高々と上がった打球は左中間の芝生席に着弾。チームに先制点をもたらした。佐藤は報徳学園高、JR西日本を経て2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団。俊足と強肩を武