世界中で人気を集めるキッズ向けアニメシリーズの映画版『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』（3月13日公開）より、歌って踊れる音楽シーンが解禁された。【動画】「♪ようこそ！ドールハウスへ」本編映像本作は、体が小さくなる魔法のネコ耳を持つ少女ギャビーが、ドールハウスの中でネコたちと冒険を繰り広げる物語。2021年よりNetflixで配信され、日本では2024年4月からテレビ東京でも放送されるなど、子どもたちを中心