浦和の大卒ルーキーFW肥田野蓮治（22）が次節21日のアウェー横浜戦での公式戦3戦連続ゴールを誓った。さいたま市内で行われた17日の練習後に取材に応じ「毎試合、毎試合、必ず点を取る気持ちでいる。自分のゴールに集中したい。次も取ります」と力を込めた。桐蔭横浜大時代に特別指定選手として出場した昨年11月30日の岡山戦で得点して鮮烈デビュー。今月7日の千葉との今季開幕戦ではクラブ新人FWとして27年ぶりに開幕先発を勝