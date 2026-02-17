国内外でジャンルを越えて活躍した箏曲家の沢井一恵（さわい・かずえ）さんが１５日、肺炎で死去した。８５歳だった。告別式は２０日午前１０時３０分、東京都目黒区下目黒３の１９の１羅漢会館。喪主は長男、比河流（ひかる）氏。８歳で宮城道雄に入門し、東京芸術大卒業後、１９７９年に夫の沢井忠夫氏と沢井箏曲院を創立。独奏楽器としての十七絃箏の魅力を追求した。音楽家の坂本龍一氏、指揮者の佐渡裕氏、バイオリニスト