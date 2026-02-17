ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）代表の戸塚優斗（ヨネックス）、同銅の山田琉聖（ＪＷＳＣ）、女子ＨＰ代表で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が１７日、羽田空港着の航空機で帰国した。到着ロビーに姿を現すと、集まった約１００人のファンから温かい拍手が巻き起こった。多くの人が足を止めて「お疲れ様」「おめでとう」と出迎えた。戸塚はメダルをみせて、カメ