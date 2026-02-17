宮崎キャンプに参加中のソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手が１７日の練習で、ビジター用のユニホームを忘れて、小久保裕紀監督のユニホームを着用して練習した。監督自らダウンズに手渡し、背番号９０がグラウンドに２人登場する珍事となった。