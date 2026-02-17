「2026 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」において、アメリカ・マイアミで開催される準々決勝ラウンド（準々決勝）、決勝ラウンド（準決勝、決勝）の3試合を実況生中継する文化放送では、このたび、本中継の解説に、前回大会（2023年）で侍ジャパンの投手コーチを務めた、前・千葉ロッテマリーンズ監督の吉井理人が決定した。 「世界一」目前となる注目の準々決勝・準決勝・決勝（計3