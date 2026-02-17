文化放送のエンタメバラエティワイド『レコメン！』（毎週月～木曜日午後10時00分～深夜1時00分）では、3月30日（月）より、乃木坂46の長嶋凛桜、矢田萌華が月曜パーソナリティを担当することが決定した。 2003年7月から放送を開始し、若年層からの人気を誇る深夜のワイド番組『レコメン！』。この春からは、月曜日の『レコメン！』のパーソナリティに乃木坂46の長嶋凛桜と矢田萌華が就任する。長嶋と