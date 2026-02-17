１７日に姫路競馬場で行われ第５Ｒ・播磨町のやよいちゃん☆来場記念３歳ＢＣ１特別（３歳Ｂ級、Ｃ１混合ダート８００メートル）で１番人気のセレリタス（牡３歳、園田・新子雅司厩舎所属、父ミッキーアイル）が鮮やかに逃げ切った。笹田知宏騎手＝園田・新子厩舎＝は２０１１年１０月のデビューから７２６４戦目で地方通算９００勝目を達成した。同騎手は「あと１勝に迫ってから時間がかかりましたが（１４戦目）、自厩舎で