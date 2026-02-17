マウスコンピューターは2月17日、液晶ディスプレイブランド“iiyama”(呼称:イイヤマ)より、1500Rの湾曲液晶を採用した34型ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」をAmazonにて販売開始する。iiyama「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」イメージ○湾曲液晶がもたらすメリット同製品は34型のフレームに、視界を包み込む1500R の湾曲液晶を採用。画面全体を自然な視線移動で捉えられる高い没入感を提供し、画面端の情報も認