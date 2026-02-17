アイシークリニックは、花粉シーズンに増加する「花粉×マスク×肌荒れ」の三重苦に関する実態調査結果を、2月12日に発表した。同調査は2026年1月20日〜1月29日の期間、花粉症または花粉シーズンに肌荒れを経験したことがある全国の20〜60代の男女300人を対象にインターネットを用いて行われた。8割以上が花粉とマスクによる複合的な肌トラブルを経験 花粉シーズン(2〜4月)に、花粉症の症状とマスクによる肌荒れの両方を同時