元スピードスケート選手で2018年平昌五輪金メダリストの高木菜那さんが2026年2月16日にインスタグラムを更新し、オリンピックのピンバッジ交換事情について明かした。「いろんな人とコミュニケーションをとれる」高木さんは現在開催されているミラノ・コルティナ五輪で競技の解説を務めている。16日のポストで高木さんは「オリンピックといえば！ピンバッジ交換！！」と明かし、ピンバッジ付きのネックストラップを持ち上げている