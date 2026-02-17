「染井吉野」はなぜ一斉に咲く？ クローン植物だから、性質や成長のしかたが同じ 世界（といっても北半球の温帯地域）には、およそ100種の桜の野生種があり、その1割の10種が日本の野生種です。日本ではこの10種からの変種が100種以上自生し、200種以上の栽培品種があるといわれています。 染井吉野は江戸時代末期につくられた栽培品種のひとつで、日本の野生種、大島桜と江戸彼岸をかけ合わせて生まれました。 染井吉野