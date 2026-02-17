リンクをコピーする

アジア株豪ASXは鉱山などの買いでプラス圏 東京時間13:08現在 香港ハンセン指数 26705.94（休場） 中国上海総合指数 4082.07（休場） 台湾加権指数 33605.71（休場） 韓国総合株価指数 5507.01（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8959.90（+22.81+0.26%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83105.31（-171.84-0.21%） シンガポールST指数 4938.58（休場） クアラルンプール総合指数