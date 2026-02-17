秋田朝日放送 秋田県内の外国人労働者数は３９９３人で、前年に比べ４５７人増え過去最多となっています。 秋田労働局のまとめによりますと、２０２５年１０月末時点の秋田県内の外国人労働者数は３９９３人でした。２０２４年に比べ４５７人増え、届け出が義務化された２００７年以降、過去最多となりました。 在留資格別でみると、技能実習が１７９９人で最も多く、次いで専門的・技術的分野の在留資格で１１７８人など