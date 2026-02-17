立ち上がるシャンシャン。（１月１日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都2月17日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本から返還されたパンダのシャンシャン（香香）が片手を木に添え、後ろ足で立ち上がる姿を見せた。