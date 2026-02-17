１２日、重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」に乗る人たち。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月17日】中国重慶市巫山県で春節（旧正月）を前に「神女大エスカレーター」が試験運転を開始した。全長905メートルで、高低差242メートルは80階建てビルに相当する。巫山県の市街地は山の斜面に築かれ、斜面の上と下は「之」の字型の山道で結ばれている。20年余り前に中心部に長江河畔から斜面中腹までの1136段の階段「