県議会の議会運営委員会が開かれ2026年最初の定例会を、2月24日に開会することを申し合わせました。 過去最高額の一般会計当初予算案などが提案される予定です。 県議会の議会運営委員会でははじめに第1回定例会で提案予定の51の議案などについて執行部から説明がありました。 2026年度の一般会計当初予算案は過去最高額の7300億5800万円となっていて、物価高対策や佐賀関の大規模火災の復興関連事業の費用などが盛り込まれてい