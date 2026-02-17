シンガーソングライターの奥田民生（60）の公式サイトが17日に更新され、体調不良のため、全国ツアーの岡山、京都公演を延期することを発表した。サイトでは「今週末に予定しております『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』の下記2公演ですが、本人の体調不良のため、やむなく開催を延期とさせていただきます」と報告。延期となるのは2月20日(金)【岡山】倉敷市民会館、2月22日(日)【京都】ロームシアター京都 メインホールの2