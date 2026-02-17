大分県が導入を検討している宿泊税について全ての市町村が導入に賛成していることが分かりました。 16日、大分市で開かれた会議では佐藤知事と市町村長が県内の課題を話し合いました。 大分市（16日） 宿泊税については有識者会議が2月13日にまとめた案が県から市町村に説明されました。 案では宿泊料金に応じて税額が変わるとしていて1人あたり1泊100円から2000円となっています。 県は今後具体的な内容を検