文化放送は17日、東京・浜松町の同局で定例会見を行い、人気番組「レコメン！」（月〜木曜後10・00）の月曜パーソナリティーに「乃木坂46」6期生の長嶋凛桜（18）と矢田萌華（18）が決定したと発表した。2003年から始まった長寿番組で、現在月曜日は俳優の駒木根葵汰（26）が担当している。長嶋と矢田は週替わりで出演し、それぞれが単独で3時間の生放送を担当する。初回3月20日放送については、2人で放送を行う。起用理由に