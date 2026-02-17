昨夏の参院選で、特定の候補者への投票を町職員らに呼びかけたとして、公職選挙法違反（地位利用、事前運動、法定外文書頒布）で略式起訴された青森県藤崎町の平田博幸町長（６８）は１７日、記者会見で「道義的責任を感じている」と述べ、辞職する意向を表明した。町議会議長に２４日付の辞表を提出したという。起訴状などによると、平田町長は昨年６〜７月、町長の立場を利用して町職員２９人に電子メールやメッセージアプリ