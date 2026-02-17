【JOJO/Lithograph works 1】 抽選販売期間：2月19日0時～2月22日23時59分 価格：495,000円 荒木飛呂彦「空条承太郎／スタープラチナ」（2025・リトグラフ） 【拡大画像へ】 集英社は、荒木飛呂彦氏が描き下ろした9点のリトグラフ作品のうち、3点のセットを「JOJO/Lithograph works 1」として、集英社マンガアートヘリテージ公式サイトにて抽選販売す