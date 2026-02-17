ＥＬＥＭＥＮＴＳが大幅続伸している。同社は１７日、ＮＴＴドコモ傘下の住信ＳＢＩネット銀行が新たに導入する不正対策において、エレメンツグループのＬｉｑｕｉｄの当人認証サービス「ＬＩＱＵＩＤＡｕｔｈ（リキッドオース）」を提供すると発表。これを材料視した買いが集まったようだ。今年３月より順次導入される予定。ＬＩＱＵＩＤＡｕｔｈには、顔認証向けなりすまし検知ＡＩが実装されており、不