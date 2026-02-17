ハイレックスコーポレーションが後場に強含みで推移している。同社は１７日、投資有価証券の売却益発生に関する発表を行い、材料視された。上場有価証券１銘柄を売却した。売却益は５９億２２００万円で売却益発生日は１６日。２６年１０月期の業績予想に及ぼす影響については、直近の業績動向を含めて現在精査中とし、今後修正の必要が生じた際には速やかに公表するとしている。 出所：MINKABU PRESS