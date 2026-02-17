１７日に実施された５年債入札（第１８３回、クーポン１．６％）は、最低落札価格が９９円７９銭（利回り１．６４６％）、平均落札価格が９９円８２銭（同１．６４０％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３銭で、前回（１月１４日）の５銭から縮小。応札倍率は３．１０倍となり、前回の３．０８倍をやや上回った。 出所：MINKABU PRESS