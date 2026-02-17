アルビレックス新潟は17日、MFダニーロ・ゴメス(27)と2026シーズンの契約更新に合意したことを発表した。ブラジル出身の同選手は昨年7月の試合で負傷し、右膝前十字靭帯損傷、外側側副靭帯損傷、内側半月板損傷と診断。手術を受け、全治約8〜10か月の見込みと報告されていた。契約更新に際してクラブ公式サイトを通じ、次のようにコメントしている。「2026シーズンもアルビレックス新潟の一員として戦えることを心から嬉しく