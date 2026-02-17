キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、「キヤノン 春のキャッシュバック2026」を2月20日（金）から実施する。 期間中に対象製品を購入して応募することで、最大5万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。対象製品はミラーレスカメラ、RFレンズ、デジタルシネマカメラ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターなど。 新製品の「EOS R50 V」ホワイトも対象になっている。