エンゼルスのマイク・トラウト外野手は16日（日本時間17日）、今季中堅手への復帰を希望していると明かした。近年は故障が続き、昨季は負担軽減を考慮して右翼手とDHでの出場となっていた。トラウトは「慣れた中堅手にいる方が身体への負担が少ない」と語り、復活へ意欲を示している。 ■中堅手メイン、右翼手やDHでも起用か 米メディア『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者によると、キャンプインを迎えたトラウト