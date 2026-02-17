ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催されており、連日熱戦が繰り広げられている。日本勢は各競技で奮闘を見せ、“メダルラッシュ”に沸いている。 ■スノボ村瀬は2冠獲得を目指す 16日（日本時間17日）に行われたフィギュアスケートのペア・フリーで会場を沸かせたのが、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。ショートプログラム（SP）5位スタートとなった“りくりゅう”だが、フリーでは