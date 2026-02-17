eスポーツ応援番組「eGG」レトロゲーム大好き・ハリウッドザコシショウとレトロゲームの裏ワザを試してみました！裏ワザと聞いてまず思いつくのは、通称“コナミコマンド”！このコナミコマンドをグラディウスでやってみました。その他にも熱血高校ドッジボール部、つっぱり大相撲、アトランチスの謎の裏ワザを体験。特にアトランチスの謎の裏ワザは激ムズ。懐かしい方も初めて知る方も ぜひご覧ください！e-Sports Good Game!!