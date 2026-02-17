ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ハーフパイプ決勝で7位だった平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が17日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演した。22年北京五輪金メダリストで、今回の五輪で連覇を狙った平野。だが、1月17日のW杯第5戦決勝で負傷し、複数箇所の骨折および打撲と診断され満身創痍（そうい）で臨んでいた。超人的回復で出場を果たしたが、表彰台に届かなかった。転倒し