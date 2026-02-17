アイドルグループSTU48の工藤理子（23）が、16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。STUメンバーとしてグラビア界に進出した経緯を語った。番組には工藤のほかに現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、榎原依那が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。工藤は「STU48っていうAKBさんの姉妹グループに所属しているので、普段は広島で活動して、