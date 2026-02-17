はるな愛（53）キンタロー。（44）が17日、都内で、ダイエットサポートサプリメント「酵水素328選」PRイベントに出席した。2人ではるな愛の持ちネタ“エアあやや”を披露した。“エア芸”で共通する2人だが、「愛さんはすごくキラキラしていて、ああなりたいと思っていた」とし、「六本木の街を連れ回してくれた」と、独特な言い回しで愛情を示した。キンタロー。は前田敦子のものまねでブレーク。「デビューしたての頃は、わりと