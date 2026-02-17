Ｆ１アストンマーティンの新マシンは?未完成?のままでシーズンに臨むことになりそうだ。今季からホンダとタッグを組むアストンマーティンは、ここまでバルセロナとバーレーンで行われたテストでマシンの調整不足などにより思い描いた結果を得られていない。フェルナンド・アロンソ（スペイン）はテスト走行後に手袋を投げ捨て、オーナーのローレンス・ストロール氏はエンジニアを怒鳴りつけるなど、関係者はいら立ちを募らせて