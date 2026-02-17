ドジャースの金満補強に大物から擁護の声が相次いでいる。まずはパドレスのマニー・マチャド内野手（３３）がドジャースの巨額補強について「どのチームもやるべきだ。野球界にとって素晴らしい」と賛同。フィリーズのプライス・ハーパー外野手（３３）も「ドジャースのやり方は言うまでもなく素晴らしい。彼らは資金を投入し、資金を使う。チームをビジネスのように運営している。正しいやり方だ」と称賛し、「悪の帝国」と揶揄