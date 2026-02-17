ソフトバンク・山川穂高内野手が１７日、２年ぶり５度目の本塁打王へ向け、練習漬けの１年を宣言した。この日の朝の体重は１０４・８キロで昨年より約１０キロの減量に成功。「今年は朝から晩まで練習して、休みの日も球場来てやるというのを一番の目標にしてますので。そのための体はできたかなと思います」と、とにかくバットを振りまくる考えを明かした。「（シーズン中は）ホームだったら早出の枠があるので、もちろんそこ