カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、アリゾナ州メサの球団施設でキャンプインし、練習終了後に取材に応じた。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する誠也。メジャー組は規定で大会前の強化試合は３月２日のオリックス戦、３日の阪神戦（ともに京セラドーム）しか出場することができないが、誠也は２月下旬の名古屋から合流する見通しとなった。２月２７、２８日の中日