株式会社学情は、２０代後半から３０代の転職希望者が管理職についてどう考えているかを知るため、２０２５年１２月２９日〜２０２６年１月１８日まで３０３人にインターネットアンケートを実施した。２０代後半から３０代の転職希望者に、今後、管理職に昇進したいと思うかを尋ねたところ、「強く思う」１３・５％、「どちらかといえば思う」２９・７％に。「すでに管理職である（さらに上を目指す＋今のままが良い）」を合わ