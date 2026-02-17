中道改革連合の泉健太衆院議員が2026年2月17日未明にXを更新し、「なぜ俺に回ってくるのか」と投稿。これに対し、中道の元議員らから反応が集まっている。「上はどう考えているのか」泉氏をめぐっては、16日深夜、中道改革連合が衆院副議長として推薦する方向で調整していると報じられていた。この報道を受けてか、泉氏は17日午前5時にXを更新し、「なぜ俺に回ってくるのか。上はどう考えているのか」と嘆くようにコメントしていた