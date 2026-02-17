◆練習試合日本ハム―中日（１７日・名護）今季加入したアルベルト・アブレウ投手（３０）＝レッズ傘下３Ａ＝が先発で好投した。初回に先頭打者の五十幡に左翼線二塁打され、１死後、水谷の内野ゴロで先取点を奪われるが、４番・野村を１５５キロの直球で見逃し三振を奪うなど、最速１６０キロ超の片りんをみせた。２回には清宮、進藤から三振を奪うなど、２回１安打１失点、３奪三振。この日のＭＡＸは１５５キロだった。